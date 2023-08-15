Açık 30.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.08.2023 22:38

Kırıkkale'de serinlemek için Kızılırmak'a giren genç kayboldu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde serinlemek için Kızılırmak'a giren 3 arkadaştan biri suda kayboldu.

Kırıkkale'de serinlemek için Kızılırmak'a giren genç kayboldu

Ç.B. ve iki arkadaşı Kadıoğlu Mahallesi'nde bulunan Demirköprü altında serinlemek için Kızılırmak'a girdi.

Bir süre sonra Ç.B'nin akıntıya kapılarak uzaklaştığını fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye, AFAD, Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin genci arama çalışmaları sürüyor.

Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Kırşehir'de arazide çıkan ot yangını söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:42
Van'da 6 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
23:44
Gaziantep'te 29 kilo 500 gram eroin yakalandı
23:47
Türkiye'de sıcaklık rekoru: Eskişehir 49,5 dereceyle kavruldu
23:04
Starlink uyduları Bitlis semalarında görüntülendi
22:56
Sosyal medyada istismara uğradığını söyleyen çocuk, koruma altına alındı
22:48
Adana'da kayıp kişinin ağır hasarlı binada cesedi bulundu
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
FOTO FOKUS
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ