Çok Bulutlu 21.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 09.05.2024 11:10

Kırıkkale'de lise öğrencileri mesleklerine ilk adımı okullarında atıyor

Kırıkkale'de meslek lisesi öğrencileri, aldıkları teorik bilgileri okullarındaki atölyelerde uyguluyor.

Kırıkkale'de lise öğrencileri mesleklerine ilk adımı okullarında atıyor

Yenimahalle Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek ve içecek, saç bakımı ve güzellik ile grafik ve fotoğrafçılık bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, atölyelerde mesleklerine ilk adımı atıyor.

Okulu ziyaret eden Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Rıza Aydın, gazetecilere, meslek liselerindeki öğrencilerin kendi ve aile bütçelerine katkı sağlayabilecekleri meslekleri okullarında öğrendiklerini söyledi.

"Genç yaşta istihdamın kapısını aralıyor"

Mesleki eğitimler sayesinde öğrencilerin genç yaşta istihdamın kapısını araladığını belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Yiyecek ve içecek bölümü öğrencileri aldıkları teorik ve uygulamalı eğitimlerle tarihi Osmanlı'ya kadar uzanan yemek kültürünü öğreniyorlar. Saç bakımı ve güzellik bölümü öğrencileri kuaförlük gibi meslekleri öğrenerek şimdiden toplumda ihtiyaç duyulan mesleklerde yetenekli hale geliyor. Grafik ve fotoğrafçılık bölümündeki öğrenciler de tasarlamış oldukları görselleri sanata dönüştürme becerisi kazanarak sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitimlerini bu atölyelerde geliştirmektedirler."

Kırıkkale'de lise öğrencileri mesleklerine ilk adımı okullarında atıyor

Geleneksel ve yöresel Türk mutfağı şefi Hüseyin Şipal de meslek liselerinin aşçılık bölümündeki genç şef adaylarına kadim Anadolu mutfağını anlattıklarını dile getirdi.

Yiyecek ve içecek bölümü 10. sınıf öğrencisi Gizem Gezen ise mutfak atölyesinde yemek ve pratik yaparak kendilerini geliştirdiklerini kaydetti.

ETİKETLER
Kırıkkale
Sıradaki Haber
Adıyaman'da asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:41
BM: İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırması sonrasında 80 bin kişi Refah'tan ayrıldı
11:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı
11:40
Afetlerde yerli ve milli arama kurtarma cihazları kullanılacak
11:33
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den "Hamas Biden'ı seviyor" paylaşımı
11:30
Caddeyi trafiğe kapatarak doğum günü kutlayan 3 kişiye para cezası
11:30
Limanlarda elleçlenen yük ve konteyner miktarı yılın ilk 4 ayında arttı
Avanos'un kızıl toprağına beş kuşaktır şekil veriyorlar
Avanos'un kızıl toprağına beş kuşaktır şekil veriyorlar
FOTO FOKUS
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
ABD ile uzun dönemli enerji anlaşması imzalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ