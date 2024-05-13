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Güncel
AA 13.05.2024 11:43

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi

Kırıkkale'de 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi, ruhsatsız tabanca ele geçirilen kaçakçılık operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de kaçakçılık operasyonlarında 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

2 zanlı gözaltına alındı

Ekipler, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yeri ve eklentilerinde kaçakçılık operasyonlarında yaptığı aramada, ruhsatsız tabanca ve buna ait fişek ile valiz ve poşet içerisinde 2 bin 641 uzun namlulu silah mermisi buldu.

Öte yandan, özel bir kargo şirketinde ise 10 litre etil alkol ve 3 alkol yapım kiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

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