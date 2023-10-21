Kırıkkale'de Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Kırıkkale'de Nur Camii'ne gelen vatandaşlar, cuma namazının ardından İsrail'in Filistin'e yönelik yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edip, gıyabi cenaze namazı kıldı.

Bazı vatandaşlar ise Türk ve Filistin bayrakları ile pankart açtı. Namaz sonrası Nur Camii İmamı Murathan Önder yaptığı basın açıklamasında, Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık dışı dramın tarihte örneğinin olmadığını söyledi.

Önder, "Filistin halkının her türlü hakları ellerinden alınmış, açlığa, yokluğa, susuzluğa terk edilmiş, bizzat kardeşleri tarafından yalnız bırakılmış, uluslararası hukuktan mahrum şekilde hayatta kalma mücadelesi vermektedir. İsrail'in sistematik kitlesel saldırılarında bebek, çocuk, kadın, hasta, yaşlı, hemşire, doktor, gazeteci, okul, hastane ayrımı yapılmamakta, her yıl binlerce masum hayatını kaybetmekte, buna rağmen dünya soykırıma, sessiz kalmakta, hatta İsrail'e şartsız destek vermektedir" dedi.

Cami avlusunda düzenlenen gıyabi cenaze namazına Vali Mehmet Makas, belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.