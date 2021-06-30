Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hem şehrin merkezinde bulanan parkların bakım ve onarımını yaptığı hem de serada çiçek üretimine devam ettiği belirtildi.

Birçok türde ve renkte çiçek üretilen seraların "çiçek fabrikası" olarak anılmaya başlandığı aktarılan açıklamada, "Begonya, kadife, sarkıcı, yer petunyası, acem halısı, buz çiçeği, mine gibi çiçek çeşitleri ile Kırıkkale'yi renklendiren belediyemiz, aynı zamanda bodrum papatyası, fare kulağı, sedum ve yıldız gibi yeni çiçek türleri ekleyerek şehrin koku ve rengini değiştiriyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, şehrin dokusuna önem veren bir belediye olmaktan haz duyduklarını belirterek, her şeyin en güzeline layık Kırıkkale'yi renklendirmeye devam edeceklerini kaydetti.