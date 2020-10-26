Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 82 şişe sahte, 32 şişe kaçak içki ile 1701 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.