Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'ye girmek için bölgeye gelen bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.

Farklı bölümlerine gizlenmiş 90 gümrük kaçağı cep telefonu bulunan araçtaki 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.