Kilis merkez Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mah. Org.Safter Necioğlu Bulvarı üzerinde faaliyette bulunan bir oto galeriden dün gece gerçekleşen hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.



Çeşitli markalarda otomobil ve motosiklet, 1 adet kamera kayıt cihazı, 4 adet oto lastiği, 4 adet cep telefonu ve çok sayıda oto anahtarlarının çalınması olayı ile ilgili olarak Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda şüphelilerin İ.G. H.B. ve Y.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken çalıntı araç ve motosikletler ile diğer malzemeler götürüldükleri Gaziantep'ten getirilerek sahiplerine teslim edildi.