Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis’te 5 kaçak göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis’te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 kaçak göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü İ.G. ise gözaltına alındı.
Etiketler: Kilis
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