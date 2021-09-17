Kilisli üreticiler, yörede yetişen cevizlerin toplanıp kurutulması sonrası bölgede özellikle kış aylarında tüketilen sucuk yapımı için kolları sıvadı.

Geleneksel yöntemlerle bu ürünleri hazırlayan üreticiler, pekmez ve nişastayı krema şeklinde hazırlıyor. Ardından, daha önce iplere dizip kuruttukları ceviz içini hazırladıkları karışıma batırıyor.

Bu işlem sonrası yeniden kurutulmaya bırakılan sucuklar, daha sonra tezgahlarda satışa sunuluyor.

Beşenli köyünde üreticileri ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, üzümün her aşamasının faydalı olduğunu söyledi.

Kilis'te cevizli, bademli, fıstıklı ve fındıklı sucuk yapıldığını belirten Özdemir, son yıllarda sucuk üretiminin arttığını ifade etti.

Kentte yaklaşık 20 ton sucuk üretimi yapıldığına değinen Özdemir, "Türkiye'nin her yerine pazar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanında yurt dışından gelen hemşehrilerimiz buradan sucuk alarak götürüyor. Cevizli sucuğu, soğuk mevsimlerde sofralarımızda tatlı niyetine kullanıyoruz. İlimizde tatlıdan daha çok cevizli sucuk tüketimi yapılıyor. Çünkü içerisinde yüksek besin oranı var." dedi.

Özdemir, sucuğun toptan satış fiyatının 60 lira olduğunu, üreticilerin para kazanmasıyla beraber sucuğun üretim kapasitesinin arttığını kaydetti.

Sucuğun organik üretildiğine dikkati çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"Sucuk, tarladan sofralarımıza hiçbir katkı maddesi kullanılmadan gelmektedir. Beşenli köyü geçimini tamamen sucuk üretiminden sağlıyor. Önceki yıllarda sadece evde tüketilmek için sucuk yapılıyordu ama şu anda ticari amaçla yapılıyor. Sucuk üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Üzümün her aşaması bu yıl çiftçilerin yüzünü güldürdü."

- Üreticiler memnun

Üretici Uğur Özmaya da yaklaşık 15 yıldan beri sucuk üretimi yaptığını ifade ederek, "Bahçemizden topladığımız cevizleri iplerden geçirdikten sonra bağlardan topladığımız üzümlerin suyunu çıkarıyoruz. Sonra kazanlara koyup kaynatıyoruz. Oluşan şerbetin içerisine ipten geçirdiğimiz cevizleri batırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hiçbir katkı maddesi kullanmayarak yıllık 5 ton sucuk ürettiklerini anlatan Özmaya, sucukları güneşte 3-4 gün kurutmaya bıraktıklarını dile getirdi.

Öncesinden aldığı siparişleri karşılayabilmek için hummalı bir çalışma yürüttüğünü belirten Özmaya, "Daha çok İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep ve Kilis'ten talep oluyor. Müşterilerimiz zaten hazır. Telefon açarlar, biz de ürünleri koliler halinde hazırlayıp gönderiyoruz. İlgiden memnunuz ama maliyetli bir iş." dedi.