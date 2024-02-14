Kilis merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Kilis, Şanlıurfa ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerindeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.