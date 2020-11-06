Edirne Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir apartmanın 2'inci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, apartmandakileri tahliye etti. İtfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıktığı apartmanın sakinleri komşuları tarafından teselli edildi.

