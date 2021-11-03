Haber Giriş: 3 Kasım 2021 Çarşamba 09:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de sahte içki operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de sahte içki operasyonunda bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki yapıldığını belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.
Bir şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 278 şişe içki, şişelere doldurulmaya hazır 65 litre içki, 280 sahte bandrol, 350 kapşon, 120 kapak ve 40 tapa ele geçirildi.
Etiketler: Kayseri Sahte İçki
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