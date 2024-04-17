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Güncel
AA 17.04.2024 11:49

Kayseri'de minik öğrencilerin ilk mektupları itfaiyecilere

Kayseri'nin Develi ilçesinde okuma yazmayı yeni öğrenen minik öğrenciler, ilk mektuplarını itfaiyecilere yazdı.

Kayseri'de minik öğrencilerin ilk mektupları itfaiyecilere
[Fotoğraf: TRT Haber (Arşiv)]

Develi İtfaiye Bölge Amirliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hasan Şahan İlkokulu 1/C sınıfı öğrencileri, itfaiye çalışanları için yazdıkları ilk mektuplarını amirliğe gönderdi.

Öğrencilerden Ela Özdemir mektubunda, "Sayın kahramanlarımız. Sizler olduğu için yangınlardan korkmuyoruz. Bu yüzden okumaya geçince ilk kartımı size yazdım" ifadelerine yer verdi.

Ali Efe Şener de "Kahraman amcalar artık okumaya geçtim. Sizler gibi zor zamanlarda yardıma koşan insanlardan olmak istiyorum" cümlelerini yazdı.

Develi İtfaiye Bölge Amirliği ise paylaşımında, "Unutulmuş bir gelenekle bizleri de hatırlayıp onurlandıran Hasan Şahan İlkokulu 1/C sınıfı öğretmeni Zühal Yabar nezdinde tüm öğrencilerimize amirliğimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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