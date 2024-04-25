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Güncel
AA 25.04.2024 16:29

Kayseri'de kitap okuma etkinliği düzenlendi

Kayseri'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Kayseri'de kitap okuma etkinliği düzenlendi
[Fotograf: AA]

Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde "Kayseri Birlikte Okuyor" projesi kapsamında düzenlenen programda öğrenciler ve öğretmenler kitap okudu.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, kitap okumanın insanı hayata hazırlayan ve yaşam biçimini belirleyen davranış olduğunu söyledi.

Milli eğitim camiası olarak kitaplarla ses getirmek istediklerini vurgulayan Karaköse, şunları söyledi:

"Şu anda okullarda öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz kitap okuyor. Çocuklarımızın çok büyük ilgisi oldu. Onlar bizim umudumuz. Onlar bu ülkenin hayallerini emanet ettiği gençler. Biz de sanat, bilim ve spor gibi alanlarda kendini bilen ve yaşadığı şehrin ruhunu bilen çocuklar yetiştirmek istiyoruz. Bu amaca giden yollardan biri de okumak."

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