Gergeme Mahallesi'nde dün akşam iftarını açmak için evine giden bir kişi yol kenarında yaralı halde bulduğu şahini tedavi edilmesi amacıyla Bünyan Belediyesine getirdi. Sol kanadının kırıldığı tespit edilen şahine ilk müdahaleyi yapan belediye ekipleri, daha sonra hayvanı Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Şahinin buradaki tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, duyarlı vatandaşa teşekkür ederek "Şahinin ilk müdahalesi belediyemiz ekipleri tarafından yapıldı. Daha ileri tektik ve tedavi için de Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderdik. Doğadaki dostlarımıza belediye olarak sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.