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Güncel
AA 28.05.2024 23:14

Kayseri'de ilkokullar arası satranç turnuvası düzenlendi

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilciği işbirliğiyle düzenlenen ilkokullar arası satranç turnuvası başladı.

Kayseri'de ilkokullar arası satranç turnuvası düzenlendi

Kadir Has Kongre Merkezi’nde 2 gün sürecek turnuvaya, 110 okuldan 560 sporcu katılıyor.

Müsabakaların açılışında konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çocukların turnuvayla hem eğlendiğini hem de öğrendiğini söyledi.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam ettireceğiz"

Turnuvaya katılan öğrencilere başarı dileyen Çolakbayrakdar, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek, onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla turnuva düzenledik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin geleceğini yetiştirmek için bu tur organizasyonları artırarak, devam ettireceğiz."

Programa Kocasinan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İsmail İslambay Çelik, Türkiye Satranç Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Veysi Arslan, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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