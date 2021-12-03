Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 06:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de evde fön makinesinden çıktığı iddia edilen yangında hasar oluştu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde Oruçreis Mahallesi'deki müstakil evin oturma odasında, çocuğun oyun oynarken fişe taktığı bozuk fön makinesi yangına neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Evin oturma odasına zarar veren yangın, kısa sürede söndürüldü.
Etiketler: Kayseri
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