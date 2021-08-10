Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 Salı 12:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'de devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Kayseri'de alınan bilgiye göre, M.B'nin kullandığı 38 EL 103 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda devrildi.
Devrilen otomobilden diğer sürücülerin yardımıyla çıkan M.B, yara almazken otomobilde hasar oluştu.
Etiketler: Kayseri Trafik Kazası
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