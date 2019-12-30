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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı30 Aralık 2019 Pazartesi 09:24 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:25
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 9 zanlı yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, şehir merkezinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Suriye ve Irak'ta örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA