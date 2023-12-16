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Güncel
AA 16.12.2023 17:19

Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda doğan 100 bebek için ağaç dikildi

Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ekim ayından bu yana doğan 100 bebek için 100 ağaç dikildi.

Kayseri'de Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda doğan 100 bebek için ağaç dikildi

Kocasinan Belediyesince Erkilet Osman Gazi Mahallesi'ndeki alanda düzenlenen etkinlikte konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, doğan bebeklere sağlıklı, hayırlı ömürler diledi.

Çocukların Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük ve güçlü bir Türkiye'de büyüyeceklerini belirten Çolakbayrakdar, "İstedik ki bu çocuklarımızın sembolik de olsa ağaçlarda isimleri yazsın. 29 Ekim'den sonra doğan her çocuğumuza ağaç dikmeye devam edeceğiz" dedi.

Çolakbayrakdar, ağaç dikmek kadar sonrasında bu ağaçlara bakmanın da önemli olduğuna dikkati çekerek, yeşil alan ve park sayısını artırmaya devam edeceklerini, her yıl 100 bin ağaç hedefini katlayarak sürdüreceklerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından aileler, bebeklerin adının yazılı olduğu isimlikleri toprakla buluşturdukları ağaçlara bağladı.

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