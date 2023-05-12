Kayseri'de 1 hafta içinde, aranan 135 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4-11 Mayıs tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.



Operasyonlarda, 69'u 'hırsızlık' suçundan olmak üzere, 'kasten öldürme', 'taksirle öldürme', 'silahlı yağma', 'cinsel suçlar', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'dolandırıcılık', 'şantaj', 'tehdit' ve 'kasten yaralama' suçlarından 135 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 kişide cezaevine teslim edildi. Şahısların yakalandığı anlarda polis kamerasına yansıdı.