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Kayseri SMMMO üyelerince "Gesi Bağları" tiyatro oyunu sergilendi25 Aralık 2019 Çarşamba 09:27 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 09:28
Kayseri'de Serbest Muhasebeci ve Müşavirler Odası (SMMMO) Tiyatro Topluluğu tarafından "Gesi Bağları" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
[Fotoğraf: AA]
Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda sahne alan ve kentte görev yapan mali müşavirlerin Gesi Bağları türküsünde yola çıkarak uyarladıkları oyun oda üyeleri tarafından sahnelendi.
Hatice ile Ahmet'in kavuşma hikayesi anlatılan oyun, izleyicilerin büyük beğenisini topladı.
Kaynak: AA