Eşi Esra Solak'la 1996'da Başkale'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan güvenlik korucuları Cemil Çoban ve Abdulkadir Tezel'in evine giden Solak, aile üyeleriyle sohbet etti, taleplerini dinledi.

Solak, şehit yakınlarıyla sürekli bir araya gelmeye önem verdiklerini belirterek, "Vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Devletimiz her zaman şehit ailelerimizin yanında. Sizlerin talep ve istekleri bizim için önemlidir." dedi.