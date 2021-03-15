Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayısı üreticilerine çiçek monilyası mücadele uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Malatya'da kayısı üreticilerine monilya mücadelesi uyarısı yapıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinin Malatya için gelecek hafta hava tahminlerini yağışlı gösterdiğine işaret edildi.
Açıklamada, "Bundan dolayı kayısı ağaçlarında çiçeklenme döneminde monilya mücadelesine karşı gerekli zirai mücadele ilaçlarının zamanında yapılması önem arz etmektedir." denildi.
Monilya hastalığı, yağışlarla birlikte yayılım gösteriyor.
Etiketler: Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
Son Haberler
- 11:38
- 11:37
- 11:36
- 11:28
- 11:30
Sıradaki Haber
Ayvalık’ın sembol lezzeti: Karadiken
Yükleniyor lütfen bekleyiniz