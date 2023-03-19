Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 101, Kartalkaya'da 97, Uludağ'da 82, Davraz'da 68, Hakkari'de 56, Ergan'da 51, Erciyes'te 37, Ilgaz'da 36, Palandöken 2'de 34, Yıldızdağı'nda 30, Sarıkamış'ta 27, Murat Dağı'nda 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 22, Ovacık'da 20 ve Denizli'de 14 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 19.03.2023 En düşük En yüksek Palandöken KY -3 4 Kartalkaya KY -2 0 Uludağ KY -1 0 Davraz Y -3 4 Hakkari KY -5 3 Ergan KY 0 3 Ilgaz KY -1 1 Erciyes KY -2 2 Palandöken 2 KY -3 4 Sarıkamış Y -2 6 Murat Dağı HKY -2 1



(Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)