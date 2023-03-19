Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar 14:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 101 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 101, Kartalkaya'da 97, Uludağ'da 82, Davraz'da 68, Hakkari'de 56, Ergan'da 51, Erciyes'te 37, Ilgaz'da 36, Palandöken 2'de 34, Yıldızdağı'nda 30, Sarıkamış'ta 27, Murat Dağı'nda 26, Hazarbaba'da 25, Zigana'da 22, Ovacık'da 20 ve Denizli'de 14 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|19.03.2023
|En düşük
|En yüksek
|Palandöken
|KY
|-3
|4
|Kartalkaya
|KY
|-2
|0
|Uludağ
|KY
|-1
|0
|Davraz
|Y
|-3
|4
|Hakkari
|KY
|-5
|3
|Ergan
|KY
|0
|3
|Ilgaz
|KY
|-1
|1
|Erciyes
|KY
|-2
|2
|Palandöken 2
|KY
|-3
|4
|Sarıkamış
|Y
|-2
|6
|Murat Dağı
|HKY
|-2
|
1
(Y: Yağışlı, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)
Etiketler: Erzurum Kar Yağışı
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