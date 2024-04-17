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Güncel
AA 17.04.2024 11:59

Kastamonu'daki Türk fındığı ağaçları koruma altına alındı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan asırlık Türk fındığı ağaçları Orman Bölge Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak, ömürlerinin uzatılmasının sağlanması hedefleniyor.

Kastamonu'daki Türk fındığı ağaçları koruma altına alındı
[Fotograf: AA]

Tosya ilçesine bağlı Küçüksekiler köyünde bulunan 13 Türk fındığı ağacı, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından numaralandırılıp koruma altına alındı.

Yaşlarının 100 ila 250 arasında olduğu sanılan fındık ağaçlarının ömürlerinin uzaması için Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çalışma yürütülecek.

Kastamonu Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu, Kastamonu'nun farklı yerlerinde çok özel ağaçlar bulunduğunu söyledi.

Kastamonu'daki Türk fındığı ağaçları koruma altına alındı

Bunlardan biri olan Türk fındığının tek gövdede 30 metre boy ve 2 metre çapa ulaşabildiğini vurgulayan Sönmezoğlu, meyvelerinin şeklinin yuvarlak olmadığını, kabuklarının daha küçük ve kırılması zor ancak içinin daha yağlı olduğunu anlattı.

Kastamonu'nun birçok yerinde Türk fındığı ağaçları gördüklerini söyleyen Sönmezoğlu, "Bunları koruma altına alıyoruz. Bunlar çok kıymetli ağaçlar. Hem genetik zenginlik hem de ormanda yaşayan hayvanların gıda kaynağı" dedi.

Tosya'daki fındık ağaçlarının çok özel olduğunu vurgulayan Sönmezoğlu, "Meyve verme konusunda iyi durumda ağaçlar görünce tespit ve tescil ediyoruz. Burası tarım arazisi olmasına rağmen insanlar sahip çıkmış. Biz de bu fındıkların ömrünün uzatılması için köylülerimize gerekli desteği vereceğiz. İnşallah Kastamonu, Türk fındığı ile anılan bir şehir olacak" diye konuştu.

230 yaşında Türk fındığı ağacı bulundu

Küçüksekiler köyünde bulunan Türk fındığı ağaçlarıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Kulaç, "Burada tespit ettiğimiz ağaçlardan biri oldukça görkemli. 230 yaşında olduğunu tespit ettik. Boyunu da 23 metre hesapladık." sözlerini kullandı.

Türk fındığının, ticari fındığın kurtarıcısı olacağını düşündüğünü aktaran Kulaç, şunları söyledi:

"Sebebi de küresel iklim değişikliği. Ticari fındık çalı yapısında olduğu için 60 santimetre kadar kök yapısı var. Toprak yüzeyi kuruduğunda kalitenin düşmesine neden olacak. Türk fındıkları ağaç şeklinde gelişir. İklim krizine dayanabilecek yapıya sahip. Bin yıla kadar yaşar, 30 metreye kadar boylanır. Ticari fındığı bunun üzerine aşılayarak verimi artırmayı düşünüyoruz. Kazık kök sisteminden yararlanarak sağlam temeller üzerine fındık bahçelerini kurmamız gerekiyor. 18 ayrı ticari fındık türünün bunun üzerine uyumuna baktık, bütün çeşitlerin geliştiğini gördük."

Küçüksekiler Köyü Muhtarı Süleyman Çakır da fındık ağaçlarından bazılarının çok yaşlı olduğunu belirterek, "Bazıları 250-300 yaşında. Hepsi tapulu arazi içinde" dedi.

Köy sakinlerinden Adem Ak da Türk fındığı ağaçlarını korumaya çalıştıklarını vurguladı.

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