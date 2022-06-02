Salı Pazarı mevkisinde tartıştığı Hasan Keser'i (40) bıçaklayarak öldürüp kaçtığı öne sürülen N.D, emniyete giderek teslim oldu.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Taşşköprü ilçesinde Hasan Keser ile N.D, arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Keser, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.