Haber Giriş: 2 Haziran 2022 Perşembe 16:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Salı Pazarı mevkisinde tartıştığı Hasan Keser'i (40) bıçaklayarak öldürüp kaçtığı öne sürülen N.D, emniyete giderek teslim oldu.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen N.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Taşşköprü ilçesinde Hasan Keser ile N.D, arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan Keser, kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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