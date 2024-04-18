Kastamonu'da "Anadolu Kültüründe Gelenekten Geleceğe Kadın Eli" sergisi açıldı

Kastamonu'da, Turizm Haftası dolayısıyla Saray Hamamı Kültür Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışına Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Açılıştan sonra katılımcılar geleneksel el işi ürünlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Kastamonu Sanat İşleyen Eller ve Yöresel Lezzetler Kadın Kooperatifi Başkanı Serpil Durgut, sergide yaklaşık 500 parça el yapımı ürünün yer aldığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA]

"Gelenekselimizi yaşatıp yeni inovasyonlarla günümüze aktarıyoruz"

Kooperatif olarak kadınların çalışmalarına yer verdiklerini söyleyen Durgut, "Gelenekselimizi yaşatıp yeni inovasyonlarla günümüze aktarıyoruz. Turizm Haftası'nda da hanımlarla sergi açmayı düşündük. 100, 200 yıl önce kadınlarımızın el emeği göz nuru döktüğü ürünlerden inovasyon ekleyerek günümüze taşıyan bir sergi yaparsak kadın kooperatifimizin çalışmalarını sürdürmüş olacağımızı düşündük." dedi.

[Fotoğraf: DHA ]

Gelenekseli yeni nesillere farklı şekilde tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Durgut, "Geçmişte kadınlarımızın hissiyatları ile el emeğine döktükleri bütün sanatları günümüzden geleceğe aktarmayı hedefliyoruz. Sergide unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımız yoğunlukta. Bunun başında coğrafi işaret alınmış taş baskı ve tırnak bağı, örme sepetler yer alıyor" diye konuştu.

Halk Eğitimi Merkezi usta öğreticisi Sema Dizdaroğlu ise yetiştirdiği öğrencilerin sergi açarak bugünlere ulaşmasından duyduğu mutluluğu paylaştı.