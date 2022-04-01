Haber Giriş: 1 Nisan 2022 Cuma 17:31Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Kastamonu İmsakiye 2022: Sahur ve iftar saatleri...
Ramazan ayına sayılı günler kalırken, Diyanet 2022 Ramazan İmsakiyesini yayınladı. 2022 yılında oruç 2 Nisan günü başlayacak.
KASTAMONUSAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:52
|06:20
|12:54
|16:28
|19:17
|20:40
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:50
|06:18
|12:53
|16:28
|19:18
|20:41
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:48
|06:17
|12:53
|16:28
|19:19
|20:42
|4
|05.04.2022 Salı
|04:46
|06:15
|12:53
|16:29
|19:20
|20:44
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:44
|06:13
|12:52
|16:29
|19:22
|20:45
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:42
|06:12
|12:52
|16:30
|19:23
|20:46
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:40
|06:10
|12:52
|16:30
|19:24
|20:48
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:38
|06:08
|12:52
|16:30
|19:25
|20:49
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:36
|06:07
|12:51
|16:31
|19:26
|20:50
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:34
|06:05
|12:51
|16:31
|19:27
|20:52
|11
|12.04.2022 Salı
|04:32
|06:04
|12:51
|16:32
|19:28
|20:53
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:30
|06:02
|12:51
|16:32
|19:29
|20:55
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:29
|06:00
|12:50
|16:32
|19:30
|20:56
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:27
|05:59
|12:50
|16:33
|19:31
|20:57
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:25
|05:57
|12:50
|16:33
|19:32
|20:59
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:23
|05:56
|12:50
|16:33
|19:33
|21:00
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:21
|05:54
|12:49
|16:34
|19:34
|21:02
|18
|19.04.2022 Salı
|04:19
|05:53
|12:49
|16:34
|19:36
|21:03
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:17
|05:51
|12:49
|16:34
|19:37
|21:05
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:15
|05:50
|12:49
|16:35
|19:38
|21:06
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:13
|05:48
|12:49
|16:35
|19:39
|21:08
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:11
|05:47
|12:48
|16:35
|19:40
|21:09
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:09
|05:45
|12:48
|16:36
|19:41
|21:10
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:07
|05:44
|12:48
|16:36
|19:42
|21:12
|25
|26.04.2022 Salı
|04:05
|05:42
|12:48
|16:36
|19:43
|21:13
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|04:04
|05:41
|12:48
|16:37
|19:44
|21:15
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|04:02
|05:40
|12:47
|16:37
|19:45
|21:17
|28
|29.04.2022 Cuma
|04:00
|05:38
|12:47
|16:37
|19:46
|21:18
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|03:58
|05:37
|12:47
|16:38
|19:47
|21:20
|30
|01.05.2022 Pazar
|03:56
|05:36
|12:47
|16:38
|19:48
|21:21
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02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
2022 Ramazan imsakiyesi için tıklayınız.
Ramazan ayında önemli günler…
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