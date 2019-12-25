Kars, Sarıkamış Harekatı'nın 105. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımına başlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 3-5 Ocak'ta düzenlenecek anma programında sergilenecek heykellerin yapımı için Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin oteller bölgesinde hummalı çalışma yürütülüyor.

Kar yağışının yeterli seviyede olmadığı bölgede, İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri ve kamyonlarla, ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Handere köyü mevkisindeki 2 bin 500 rakımdan kar taşınıyor.

Şehit askerlerin donan yüzlerinin yansıtılacağı heykeller için yaklaşık 200 kamyon kar taşınacağı öğrenildi.

Vatandaşlardan Vedat Gök, bu yıl yeterli kar yağışını almayan Cıbıltepe'de kayak sezonunun açılmadığını anımsatarak, "Her sene bu vakitlerde şehit heykellerinin yapımına başlanmıştı. Bu sene kar az yağdığı için Handere bölgesinden kamyonlarla kar taşınıyor. Bu şekilde kardan şehit heykellerimiz yapılacak." dedi.

Kaynak: AA