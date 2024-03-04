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Güncel
İHA 04.03.2024 11:35

Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı

Kars'ta düzenlenen operasyonda silah kaçakçılığı yapan 2 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta silah kaçakçılarına operasyon: 2 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Ekipler tarafından Kars'ın Arpaçay ilçesinde ve kent merkezinde silah kaçakçılarına operasyon düzenlendi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken,yapılan aramalarda ise 5 ruhsatsız tabanca,1 av tüfeği, 6 şarjör, 70 tabanca fişeği, 16 av fişeği, 3 gerdel yayı ve 2 icra yayı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheliler O.K. ve E.C.B.  gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

Şüpheliler hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

 

 

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Kars Silah Kaçakçılığı
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