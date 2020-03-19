Halk Caddesi'nde park halindeki otomobil ile minibüsün üzerine, bir binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, iki araçta hasar oluştu.

Çarşı içindeki bina sahiplerini çatı ve damlardaki karları temizlemesi konusunda uyaran belediye ekipleri, caddelerde biriken kar kütlelerini de kamyonlara yükleyerek ilçe dışına taşıdı.

Öte yandan Sarıkamış-Kars kara yolunun Alisofu köyü mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.