Kars’ta kar ve tipiden 7 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Ulaşıma kapalı bulunan yolların yeniden açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kars’ta önceki gün yağan kar ve ardından etkili olan tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar ve tipiden dolayı Akyaka’da 2 köy ve Susuz’da 5 köyün yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Akyaka’ya bağlı İbiş ve Kayadöven, Susuz’a bağlı İncesu, Karapınar, Keçili, Kiziroğlu ve Yaylacık köy yollarında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattırken, ekiplerin çalışmalarını tipi olumsuz etkiliyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekipleri köylerin yollarının yeniden açılması için birçok noktada çalışıyor.

Köylerin yollarının kısa sürede açılacağı bildirildi.