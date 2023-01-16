Karlıova'da iki gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye yükseldi.

Gece saatlerinde kar yağışının etkili olmasından dolayı karayolları ekipleri Bingöl -Erzurum kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri ise sabah saatlerinde mahallelerde kar temizleme çalışması yürütüyor.