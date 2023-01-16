Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 16:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karlıova'da kar etkisini sürdürüyor
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı arttı.
Karlıova'da iki gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışından dolayı ilçe beyaza büründü. Kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye yükseldi.
Gece saatlerinde kar yağışının etkili olmasından dolayı karayolları ekipleri Bingöl -Erzurum kara yolunda yol açma ve tuzlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri ise sabah saatlerinde mahallelerde kar temizleme çalışması yürütüyor.
Etiketler: Bingöl Hava Durumu
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