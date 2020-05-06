Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Alinur Aktaş'ın talimatıyla harekete geçen belediye yetkilileri, Nalınlar Mahallesi'nde yaşayan ve salgın nedeniyle karantina altında bulunan 98 hanenin tamamının pazar alışverişini yaptı.

İlçe pazarından satın alınan ürünler, Başkan Aktaş'ı temsilen Bursa Jeotermal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt tarafından Nalınlar Mahalle Muhtarı Yalçın Oruç'a mahallenin girişinde teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bektaş, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgınla alakalı büyük bir mücadelenin verildiğini ve bunun herkes tarafından takdir edildiğini kaydetti.

Virüsle alakalı merkezi hükumetin yanında yerel yönetimlerin de örnek çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydeden Bektaş, Nalınlar Mahallesi'ndeki uygulamanın da bunlardan bir tanesi olduğunu, mahallede virüs nedeniyle 10 gündür karantina tedbirlerinin alındığının altını çizerek, "Talep olmamasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın talimatıyla ekiplerimiz geldi ve halkın pazar ihtiyacını temin ederek muhtarımıza teslim etti. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt ise yapılan jest nedeniyle Başkan Aktaş’a teşekkür etti. Aykurt, mahallede 98 hane bulunduğunu belirterek, evlerin istisnasız tamamına aynı hizmetin verildiğini kaydetti.

Nalınlar Mahalle Muhtarı Yalçın Oruç da halkın ihtiyaçlarının giderilmesi nedeniyle duyduğu sevinci dile getirdi.

