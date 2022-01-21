Haber Giriş: 21 Ocak 2022 Cuma 02:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
[Fotoğraf:AA]
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattığından şüphelendikleri O.A. ve M.I'yı takibe aldı.
Karaman Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla yapılan operasyonda şüphelilerin evlerinde 143 adet uyuşturucu hap, 10 gram esrar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra adliyeye getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Karaman Uyuşturucu Narkotik
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