Haber Giriş: 4 Nisan 2022 Pazartesi 12:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkeze bağlı Dere köyünde bağ evinden inşaat malzemelerinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayına karıştığı ileri sürülen M.R. (34), İ.N. (22) ve M.L'yi (31) şehir merkezinde bulunan bir hurdacıya çalıntı malzemeleri satmaya çalışırken gözaltına aldı.
Malzemelere el konulurken, zanlılar gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığa götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Karaman Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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