Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında, "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik Karamanoğlu Mehmetbey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan konular ve bir önceki toplantıda alınan kararlara ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumun ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan sunumlarda bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmaları ve alınan tedbirleri içeren çalışmalar katılımcılarla paylaşıldı.

"Gençler için seferberlik içerisinde hareket etmeliyiz"

Vali Işık, özellikle ülkenin geleceği olan gençleri ve gençliği olumsuz yönde etkileyen bu sorunun çözümü için topyekun seferberlik içerisinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Madde bağımlılığı konusunda ilgili tüm kurumlar tarafından sürdürülen mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğünü vurgulayan Işık, "Çocuklarımız ve gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan, bağımlılık yapıcı maddelerden korunması amacıyla uyuşturucu kullanımını tamamıyla bitirene kadar mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Toplantıya Işık'ın yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.