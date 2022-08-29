Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:54Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Karadağ Yaylası’nda bulut denizi güzel görüntü oluşturdu
[Fotograf: İHA]
Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi’ne bağlı Karadağ Yaylası’nda adeta görsel şölene dönüşen bulut denizi seyrine doyulmaz manzaralar oluşturdu.
Doğu Karadeniz Bölgesi yaylaları yaklaşan sonbahar mevsimi ile birlikte bulut denizinin eşsiz manzaralarına ev sahipliği yapıyor.
Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi’ne bağlı Karadağ Yaylası’nda havadan çekilen görüntüler bulut denizinin eşsiz manzarasını gözler önüne sererken, bulut ve sis denizinin altında ise Karadağ Yayla Şenlikleri düzenlendi.
[Fotoğraf: İHA]
Şenliğe binlerce yöre halkı katıldı.
Etiketler: Trabzon
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