Karabük İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlattı.

İl merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan R.S'nin (54) jandarmadaki işlemleri devam ediyor.