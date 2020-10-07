İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

Safranbolu ilçesi Toprakcuma bölgesinde operasyon düzenleyen ekipler, bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada, bir yılan ve 3 insan figürlü obje, haç ve tarım aletleri şeklinde metal parçalar ele geçirildi.

Operasyonda, araçtaki iki kişi gözaltına alındı.