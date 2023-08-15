Az Bulutlu 33.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 15.08.2023 20:48

Karabük'te seyir halindeki 2 otomobil yandı

Karabük'te seyir halindeyken yanan 2 otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te seyir halindeki 2 otomobil yandı

Karabük'ten Bartın'a giden A.F.C. yönetimindeki otomobil, Beştepeler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Otomobili yol kenarına park eden sürücü, yanındaki 3 kişiyle araçtan inerek uzaklaştı.

Motor kısmından yanan aracı, önce yoldan geçen diğer sürücüler, daha sonra itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Araçta hasar meydana geldi.

Karabük'ten Safranbolu ilçesi istikametine giden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobilde de terminal mevkisine geldiği sırada yangın çıktı.

Yangına araçtan inen sürücü ve diğer sürücüler yangın tüpleri ile müdahale etti.

Yangın söndürüldü, araçta hasar meydana geldi.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:37
Muğla açıklarında 14 düzensiz göçmen kurtarıldı, 23 göçmen yakalandı
20:13
Bakan Göktaş: Depremzede çocukların güçlü bireyler olmasını hedefliyoruz
19:06
Kocaeli'de PKK-KCK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
18:33
Diyanet, Kocatepe Camisi'ndeki görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu
18:27
28 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılar yakalandı
18:13
Niğde'de tarihi eser operasyonunda 978 obje ele geçirildi
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
Bilecik'te sülfürik asit ile saman yüklü iki tır çarpıştı, sürücüler yaralandı
FOTO FOKUS
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
"Vira Bismillah" demeye az kaldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ