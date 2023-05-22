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Güncel
AA 22.05.2023 09:53

Karabük'te sağanak sebebiyle zarar gören alanlarda onarım çalışması başlatıldı

Karabük'te dün etkili yağışın ardından oluşan hasarların giderilmesine çalışılıyor.

Karabük'te sağanak sebebiyle zarar gören alanlarda onarım çalışması başlatıldı
[Fotograf: AA]

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, sağanak sonrası Ovacık, Eskipazar ve merkez ilçelerde meydana gelen su taşkınlarına ekiplerin anında müdahalede ettiği bildirildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, Ovacık İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Tam ve Halil Aydın, İl Özel İdaresi Ovacık ilçe teknik sorumlusu Deniz Demiralp ile Devlet Su İşleri Bölge Müdürü Yasin Devrim'in zarar gören bölgelerde inceleme yaptığı aktarıldı.

Yapılan incelemeler sonucu Ovacık ilçesinin Boyalı, Güneysaz, Şamlar, Kışla, Dudaş, Sülük, Beydini, Ganibeyler ile Eskipazar ilçesinin Tamışlar ve Köyceğiz ile merkez ilçenin Kamış ve Ortaca köylerinin sağanaktan etkilendiğinin tespit edildiği ve çalışmalara anında başlandığı kaydedildi.

Karabük'te sağanak sebebiyle zarar gören alanlarda onarım çalışması başlatıldı

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