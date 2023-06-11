Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 11.06.2023 10:36

Karabük'te grup köy yolu, su borusunun patlaması üzerine çöktü

Karabük'te grup köy yolunda, su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi.

Karabük'te grup köy yolu, su borusunun patlaması üzerine çöktü

Kentte 1 hafta önce etkili olan sağanağın ardından heyelan nedeniyle Keltepe Kayak Merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunda kısmi çökme yaşandı.

Çökmenin yaptığı baskı sonucu, yolun altından geçen demir su borusu kaynak yerinden koptu. Su borusunun patlamasıyla, bölgede yol tamamen çöktü.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Öte yandan, Valilikten yapılan açıklamada, merkez ilçeye bağlı kayak merkezi yolu olan Kahyalar-Düzçam-Sipahiler köyleri grup yolunun trafiğe kapatıldığı, kayak merkezi ve köylere Şenler-Sipahiler grup yolu üzerinden ulaşım sağlandığı belirtildi.

ETİKETLER
Karabük
Sıradaki Haber
Sakarya'da iki aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
Devlet sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan hayatını kaybetti
12:22
Suriye'nin kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
11:59
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 24 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi
12:36
Bakan Özhaseki: Depremden etkilenen 11 ilde afet konutlarımız hızla yükseliyor
11:35
Antalya'nın turistik ilçeleri çifte bayram yaşayacak
11:27
Uluslararası gemilerin Boğazlardan geçişine yeni düzenleme
Elazığ'da bu yıl 700 bin siraz balığı yavrusu ekonomiye kazandırılacak
Elazığ'da bu yıl 700 bin siraz balığı yavrusu ekonomiye kazandırılacak
FOTO FOKUS
İngiliz muhafızlar törende sıcaktan bayıldı
İngiliz muhafızlar törende sıcaktan bayıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ