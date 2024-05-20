Karabük'te çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli tutuklandı

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri, 10-17 Mayıs'ta Karabük'te haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

13 şüpheli tutuklandı

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 12'si işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheli ise tutuklandı.

Ayrıca, Yenice İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince Karabük'te Atatürk Mahallesi Sanayi Sitesi civarında durumundan şüphelenilerek durdurulan 2 zanlının yapılan kimlik kontrolü ve GBT sorgulamasında üzerinde kimlik olmadığını söyleyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgileri ile fotoğrafın uyuşmadığı tespit edildi.

Yapılan sistemsel sorgulama, ileri ve detaylı araştırma neticesinde şüphelinin 16 ayrı suç kaydı olan ve 2 ayrı suçtan 6 yıl 29 gün hapis cezası ile yakalama emri bulunan cezaevi firarisi M.D. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlı işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.