Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa yönünde araç sayım sistemi ve TAK montaj çalışmaları nedeniyle 00.00-06.00 saatlerinde sürücüler iki şerit olarak servis yoluna yönlendirilecek. Diğer çalışma günlerinde sadece kısmi şerit daraltmaları uygulanacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı Gişeleri-Silivri Kavşağı 4-12. kilometrelerinde güney taşıma yolu (Edirne-İstanbul istikameti) kuzey taşıma yoluna aktarılarak, trafik akışı buradan iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Konya yolunun 16. kilometresinde Ankara-Niğde Otoyolu kapsamındaki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından sürdürülüyor.

Muğla-Kale yolunun 36-41, Beyşehir-Seydişehir yolunun 19-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Torbalı-Aydın yolunun 1-2. kilometrelerindeki kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Burdur-Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde yol kenarı ağırlık denetim istasyonu yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli ile İnönü-Kütahya yolunun 4. kilometresindeki Sarısu Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Nevşehir yolunun 33-35. kilometrelerinde bağlantı yolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.