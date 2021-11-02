Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen L.D'nin hareketlerinden şüphelendi.

Zanlının üst aramasında kıyafetinin içine bağlanarak gizlenmiş 198 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde iletişim aracı olarak kullanıldığı değerlendirilen cep telefonu ile 10 bin lira bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.