Edirne Valisi Ekrem Canalp, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçiler için Kapıkule'de kurulan karşılama stantlarını ziyaret edip incelemede bulundu.

Canalp, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, gurbetçilerin Türkiye’ye girişlerinde rahat etmelerini sağlamak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Gurbetçilerin Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptıkları zaman kendilerini "hoş geldin broşürü" ile karşıladıklarını ve ikramda bulunduklarını dile getiren Canalp, gurbetçilerin gümrükte bekleme sürelerini en aza indirmek için çalışmalar yaptıklarını vurguladı.

Gurbetçilerin giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak için çalıştıklarına dikkati çeken Canalp, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'dan Türkiye'ye girişlerinde Bulgar makamları genellikle çok hızlı şekilde pasaport işlemlerini yapabiliyorlar. Bizim bu hıza ayak uydurabilmemiz önemli. Yani oradan ne kadar çok geliyorsa oradan geleni olduğu gibi alabilirsek, gurbetçimiz Bulgaristan sınırında daha az bekliyor. Dolayısıyla geçmiş yıllarda günlük 7 bin kişi giriş yaptıysa takribi 6-6,5 saatlik bekleme süreleri söz konusu olabiliyordu. Ama bu yıl uygulamış olduğumuz yeni modelle birlikte, sondaj usulüyle gümrük bagajlarına bakmak usulüyle, çok hızlı şekilde araç almaktan dolayı bekleme sürelerimiz 30-40 dakikalara düşmüş durumda. Dolayısıyla 6 saat yerine 30-40 dakika bekliyor olmak bizim açımızdan mümkün hale geldi."