Kale'de yaşlılar evlerinde ziyaret ediliyor

Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Halk Kütüphanesi tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde kurumların personelleri ve projeye duyarlı gençler, yaşlıları yalnız bırakmıyor.

Kasım 2023 tarihinden bu yana devam eden proje ile ilçedeki bir asra yaklaşan hayat hikayeleriyle asırlık çınarlar ile geleceğin teminatı olan gençler bir araya gelerek geçmişten geleceğe sohbetler ediliyor.

Sosyal sorumluluk projesiyle evlerinde ziyaret edilen yaşlıların gönüllerine dokunulup hayır duaları alınarak farkındalık oluşturuluyor.